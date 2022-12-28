Власти Болгарии приняли меры для обеспечения безопасности Грозева

В болгарском правительстве сообщили об усилении безопасности разыскиваемого российским МВД журналиста Христо Грозева.

28 декабря пресс-служба президента Болгарии Румена Радева сообщила, что правоохранительные органы страны усилили меры по охране жизни местного журналиста Христо Грозева, являющегося главным расследователем оппозиционного новостного агентства Bellingcat (признано иноагентом Минюстом России).

Накануне стало известно, что МВД России инициировало розыск Грозева по уголовной статье. Известно, что Христо Грозев распространял ложные сведения об армии России и был задействован в операции ВСУ по угону военных самолётов РФ.