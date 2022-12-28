Цеков: Россия должна изъять имущество «ургантов и моргенштернов»

Российский сенатор Сергей Цеков утверждает, что правительство должны изъять собственность россиян, покинувших страну после начала СВО в Украине.

В среду российский политик Сергей Цеков сообщил, что считает целесообразным изъятие собственности уехавших из России граждан после начала спецоперации, также критикующих действия национальной армии РФ в Украине. По мнению Цекова, имущество "ургантов и моргенштернов" (признан иноагентом) должно пойти на помощь участникам спецоперации.

Примечательно, что ранее в тот же день экс-президент России Дмитрий Медведев предложил закрыть въезд в страну тем, кто покинул её после начала СВО и частичной мобилизации.