Бывший американский военный Дуглас Макгрегор считает, что зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогут предотвратить поражение армии Украины.

Издание Redacted опубликовало интервью с экс-полковником армии Соединённых Штатов Дугласом Макгрегором, который утверждает, что решение Пентагона передать Киеву одну батарею ЗРК Patriot не поможет ВСУ одолеть войска России на поле боя. По мнению Макгрегора, максимумом возможностей Patriot является способность защитить конкретные объекты в Киеве.

Также Дуглас Макгрегор напомнил, что американские "Пэтриоты" отличаются высокой хрупкостью конструкции, большой стоимостью эксплуатации и необходимостью 90 человек для использования одновременно с низкой мобильностью данного комплекса.