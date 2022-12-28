Лавров рассказал об обещании властей США не воевать с Россией напрямую

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров утверждает, что американские войска не будут ввязываться в прямое столкновение с Москвой.

В среду глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Кремль и Белый дом состоят в непрекращающихся контактах по закрытым дипломатическим каналам, по которым американская сторона уведомила Москву о нежелании Соединённых Штатов вступать в войну с Россией из-за Украины.

Также Лавров подчеркнул, что высокопоставленные американские политики отметили, что Вашингтон не пошёл в Украину собственные войска и не желает военного конфликта с Россией.