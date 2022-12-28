Лавров: РФ хочет разрешить ситуацию в Украине для сохранения жизней солдат
Сергей Лавров утверждает, что российское правительство желает как можно раньше разрешить ситуацию, которая сложилась в Украине.
Вечером среды возглавляющий Министерство иностранных дел РФ Сергей Лавров публично сообщил, что российское правительство хочет максимально быстрого завершения украинского кризиса и прилагает все усилия для остановки спецоперации, однако для этого войска России должны достичь поставленных правительством целей.
Также Лавров отметил, что абсолютным приоритетом для Москвы является сохранение жизней российских военных и мирных граждан России и Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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