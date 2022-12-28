Лавров: РФ хочет разрешить ситуацию в Украине для сохранения жизней солдат

Сергей Лавров утверждает, что российское правительство желает как можно раньше разрешить ситуацию, которая сложилась в Украине.

Вечером среды возглавляющий Министерство иностранных дел РФ Сергей Лавров публично сообщил, что российское правительство хочет максимально быстрого завершения украинского кризиса и прилагает все усилия для остановки спецоперации, однако для этого войска России должны достичь поставленных правительством целей.

Также Лавров отметил, что абсолютным приоритетом для Москвы является сохранение жизней российских военных и мирных граждан России и Украины.