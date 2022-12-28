Развожаев опроверг слухи о комендантском часе на Новый год в Севастополе

Михаил Развожаев прокомментировал распространившуюся в СМИ новость о том, что на территории Севастополя в новогоднюю ночь будет действовать комендантский час.

28 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что сегодня днём злоумышленники взломали сайт фонда помощи в капитальном ремонте по региону, опубликовав информацию о том, что с 22:00 31 декабря до 6:00 1 января в городе якобы будет действовать комендантский час.

По данным Развожаева, распространяемая информация о комендантском часе в Севастополе в ночь на Новый год в корне не соответствует действительности.