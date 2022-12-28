Yle: Финляндия будет принимать украинских беженцев из Эстонии в 2023 году
Финское правительство распорядилось принимать в стране беженцев из Украины, которые ранее начали жить в Эстонии.
28 декабря информационное агентство Yle со ссылкой на инсайдеров сообщило, что начиная с января следующего года Хельсинки разрешили Эстонии направлять в Финляндию от пятидесяти до ста беженцев, ранее размещённых в эстонском государстве после начала российской спецоперации.
По данным аналитиков Yle, в 2023 году порядка сорока тысяч украинских мигрантов могут прибыть в Финляндию с территории Эстонии, а переезд беженцев оплатят правительства обеих стран.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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