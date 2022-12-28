Президент Зеленский объявил главные цели Украины в противостоянии с Россией
Президент Владимир Зеленский озвучил главные цели, которые преследует Украина в конфликте против России.
Главная цель Украины в вооруженном конфликте против России - восстановление целостности страны, заявил президент Владимир Зеленский.
"Цель - восстановление целостности Украины и освобождение все военнопленных", - заявил глава украинского государства, выступая перед Верховной Радой.
Ранее глава МИД России подчеркнул, что главная цель специальной военной операции - обеспечение безопасности новых регионов и недопущение создания угроз для них.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Наталья
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