Президент Зеленский объявил главные цели Украины в противостоянии с Россией

APS
2022-12-28 20:44

Президент Владимир Зеленский озвучил главные цели, которые преследует Украина в конфликте против России.

Главная цель Украины в вооруженном конфликте против России - восстановление целостности страны, заявил президент Владимир Зеленский.

"Цель - восстановление целостности Украины и освобождение все военнопленных", - заявил глава украинского государства, выступая перед Верховной Радой.

Ранее глава МИД России подчеркнул, что главная цель специальной военной операции - обеспечение безопасности новых регионов и недопущение создания угроз для них.

Опубликовано: Максим Алексеев







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