СБУ заблокировало активы входящей в структуру «Газпрома» фирмы
Служба безопасности Украины сообщила о блокировке активов компании, которая подчиняется российскому "Газпрому".
Вечером среды СБУ опубликовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что агенты ведомства завершили расследование на территории Черниговской области Украины, зафиксировав незаконную деятельность по контрабанде смазочных и горючих материалов, произведённых в России.
По данным Службы безопасности Украины, всё незаконно ввезённое в страну имущество было изъято. Также в украинском ведомстве отметили, что изъятая собственность якобы принадлежала подконтрольной "Газпрому" компании.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Наталья
Плющенко серьезно заболел и даже не смог участвовать в ледовом шоу Снегурочка, где его заменили на другого фигуриста
Музыкальный проюсер Яна Рудковская пожаловалась, что ее супруг, фигурист Евгений Плющенко не смог выйти на лед из-за того, что серьезно болен. Врачам не удалось поставить спортсмена на ноги.Подробнее...
-
-