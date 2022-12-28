СБУ заблокировало активы входящей в структуру «Газпрома» фирмы

Служба безопасности Украины сообщила о блокировке активов компании, которая подчиняется российскому "Газпрому".

Вечером среды СБУ опубликовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что агенты ведомства завершили расследование на территории Черниговской области Украины, зафиксировав незаконную деятельность по контрабанде смазочных и горючих материалов, произведённых в России.

По данным Службы безопасности Украины, всё незаконно ввезённое в страну имущество было изъято. Также в украинском ведомстве отметили, что изъятая собственность якобы принадлежала подконтрольной "Газпрому" компании.