Владимир Зеленский выступил перед депутатами Верховной рады, где рассказал им о целях Украины в военном столкновении с РФ.

Вечером 28 декабря Владимир Зеленский приехал в Верховную раду Украины, где с трибун ведомства публично заявил, что ключевыми целями Киева в боевых действиях с российской армией является возвращение всех утраченных территорий, которое украинское правительство считает своими, а также освобождение всех военнопленных представителей ВСУ.

Характерно, что ранее в тот же вечер глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости освобождения четырёх новых российских регионов от присутствия украинских солдат.