Один человек погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
2022-12-28 20:52
Российские СМИ сообщили о гибели одно человека в результате очередного обстрела Донецка украинскими войсками.
28 декабря информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что бойцы Вооружённых сил Украины обстреляли из реактивных систем город Донецк, повредив здания школы и пенсионного фонда.
Помимо прочего, в результате обстрела со стороны ВСУ погиб один мирный житель административного центра Донецкой Народной Республики, ещё один человек пострадал.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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