Российские СМИ сообщили о гибели одно человека в результате очередного обстрела Донецка украинскими войсками.

28 декабря информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что бойцы Вооружённых сил Украины обстреляли из реактивных систем город Донецк, повредив здания школы и пенсионного фонда.

Помимо прочего, в результате обстрела со стороны ВСУ погиб один мирный житель административного центра Донецкой Народной Республики, ещё один человек пострадал.