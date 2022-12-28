Орбан: вступление Украины в НАТО без договора между РФ и США опасно
Помощник венгерского премьер-министра Балаж Орбан утверждает, что включение Киева в состав Североатлантического альянса без соответствующих договорённостей между США и Россией несёт опасность для Восточной Европы.
В среду советник премьера Венгрии Балаж Орбан публично заявил, что считает угрозой для жизни европейского региона вероятное вступление Украины в НАТО до момента, когда правительства России и Соединённых Штатов не согласуют все вопросы, связанные с безопасностью данном регионе Европы.
Орбан напомнил, что внутренний устав Североатлантического альянса запрещает принимать в свои ряды страны, которые находятся в состоянии военного конфликта, в то время как Украина является именно таким государством, противостоя российской спецоперации в настоящий момент.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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