Помощник венгерского премьер-министра Балаж Орбан утверждает, что включение Киева в состав Североатлантического альянса без соответствующих договорённостей между США и Россией несёт опасность для Восточной Европы.

В среду советник премьера Венгрии Балаж Орбан публично заявил, что считает угрозой для жизни европейского региона вероятное вступление Украины в НАТО до момента, когда правительства России и Соединённых Штатов не согласуют все вопросы, связанные с безопасностью данном регионе Европы.

Орбан напомнил, что внутренний устав Североатлантического альянса запрещает принимать в свои ряды страны, которые находятся в состоянии военного конфликта, в то время как Украина является именно таким государством, противостоя российской спецоперации в настоящий момент.