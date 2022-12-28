FT: американская Exxon Mobil будет судиться с Евросоюзом из-за налога на прибыль энергокомпаний
2022-12-28 21:34
Издание Financial Times сообщает, что американская Exxon Mobil подала в суд на Евросоюз из-за введения налога на сверхприбыль энергетических компаний.
Иск подан в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге, истцами выступили нидерландское и немецкое подразделения компании.
Цель Exxon Mobil заключается в том, чтобы оспорить законность введения данного налога.
Ранее Exxon Mobil сообщила о планах по продаже совместного предприятия с Shell NAM, которое занимается добычей газа в Европе.
Опубликовано: Светлана Репина
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