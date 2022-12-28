Лавров: США не разрешают Украине вести мирные переговоры

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США не разрешают Украине вести мирные переговоры, поскольку пытаются истощить РФ.

Он отметил, что Россию обвиняют в отказе от переговоров, хотя Владимир Путин неоднократно говорил об отсутствии серьезных предложений.

По мнению Лаврова, США считают, что время для переговоров еще не пришло, поскольку Россия не истощена до необходимого уровня.

Ранее официальные лица США и Евросоюза говорили о том, что на данный момент мирные переговоры между Россией и Украиной маловероятны.