УПЦ: власти Украины пытаются передать храмы Киево-Печерской лавры раскольникам
2022-12-28 21:48
Украинская православная церковь заявила, что власти страны пытаются передать храмы Киево-Печерской лавры раскольникам – Православной церкви Украины.
В качестве доказательства в УПЦ напоминают об отказе от продления аренды для канонической церкви.
Сообщается также, что в лавре и нескольких монастырях прошли позорные обыски, были сфабрикованы фейковые новости в СМИ.
В УПЦ считают, что передать раскольникам планируют Трапезную церковь и Успенский собор, которые УПЦ не сможет арендовать с 2023 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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