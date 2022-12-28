УПЦ: власти Украины пытаются передать храмы Киево-Печерской лавры раскольникам

Украинская православная церковь заявила, что власти страны пытаются передать храмы Киево-Печерской лавры раскольникам – Православной церкви Украины.

В качестве доказательства в УПЦ напоминают об отказе от продления аренды для канонической церкви.

Сообщается также, что в лавре и нескольких монастырях прошли позорные обыски, были сфабрикованы фейковые новости в СМИ.

В УПЦ считают, что передать раскольникам планируют Трапезную церковь и Успенский собор, которые УПЦ не сможет арендовать с 2023 года.