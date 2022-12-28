Зеленский назвал цель Украины в конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целями в конфликте с Россией являются восстановление целостности страны и возвращение пленных.

Он напомнил, что с начала боевых действий украинской стороне удалось вернуть из плена уже 1456 человек.

По словам Зеленского, Украина является лидером свободного мира. Он также заявил о необходимости новых гарантий безопасности.

Украинский лидер призвал реформировать существующие международные организации, которые сейчас не способны гарантировать мир.