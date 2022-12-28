Зеленский назвал цель Украины в конфликте с Россией
2022-12-28 22:10
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целями в конфликте с Россией являются восстановление целостности страны и возвращение пленных.
Он напомнил, что с начала боевых действий украинской стороне удалось вернуть из плена уже 1456 человек.
По словам Зеленского, Украина является лидером свободного мира. Он также заявил о необходимости новых гарантий безопасности.
Украинский лидер призвал реформировать существующие международные организации, которые сейчас не способны гарантировать мир.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Наталья
Плющенко серьезно заболел и даже не смог участвовать в ледовом шоу Снегурочка, где его заменили на другого фигуриста
Музыкальный проюсер Яна Рудковская пожаловалась, что ее супруг, фигурист Евгений Плющенко не смог выйти на лед из-за того, что серьезно болен. Врачам не удалось поставить спортсмена на ноги.Подробнее...
-
-