Лавров: на Украине находятся сотни американских военных
2022-12-28 22:14
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что сейчас на Украине находятся сотни военных из США.
По его словам, американские военные находились в стране еще до государственного переворота.
Лавров сказал, что в Службе безопасности Украины сотрудники американского ЦРУ занимали как минимум один этаж.
Он также отметил, что сейчас в Киеве находится аппарат военного атташе США, который оказывает консультативные услуги украинскому руководству.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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