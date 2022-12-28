Лавров: на Украине находятся сотни американских военных

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что сейчас на Украине находятся сотни военных из США.

По его словам, американские военные находились в стране еще до государственного переворота.

Лавров сказал, что в Службе безопасности Украины сотрудники американского ЦРУ занимали как минимум один этаж.

Он также отметил, что сейчас в Киеве находится аппарат военного атташе США, который оказывает консультативные услуги украинскому руководству.