Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ взорвали пешеходный мост в Запорожской области.

Это произошло в прифронтовом городе Пологи днем 28 декабря. Мост позволял местным жителям переходить через реку Конку.

Рогов также отметил, что этот город постоянно находится под обстрелами украинских военных.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили склад боеприпасов и пункт управления ВСУ в Запорожской области.