FT: в 2023 году экономика еврозоны столкнется со спадом

Financial Times со ссылкой на экономистов сообщает, что в 2023 году в экономике еврозоны продолжится спад.

Из-за высокой инфляции и дефицита энергоресурсов производство будет сокращаться, а ситуация на рынке труда ухудшится.

Все это приведет к сокращению экономики еврозоны на 0,01%. При этом в 2023 году ожидается рост цен более чем на 6%, а в 2024 – почти на 2,7%.

Специалисты также прогнозируют рост безработицы, которая к концу 2023 года может достичь 7,1%.