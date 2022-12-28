FT: в 2023 году экономика еврозоны столкнется со спадом
2022-12-28 23:27
Financial Times со ссылкой на экономистов сообщает, что в 2023 году в экономике еврозоны продолжится спад.
Из-за высокой инфляции и дефицита энергоресурсов производство будет сокращаться, а ситуация на рынке труда ухудшится.
Все это приведет к сокращению экономики еврозоны на 0,01%. При этом в 2023 году ожидается рост цен более чем на 6%, а в 2024 – почти на 2,7%.
Специалисты также прогнозируют рост безработицы, которая к концу 2023 года может достичь 7,1%.
Опубликовано: Светлана Репина
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