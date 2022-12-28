Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин признался, что его проверяли по статье о наемничестве
2022-12-28 23:47
Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин рассказал, что его проверяли по статьям о наемничестве и возбуждении вражды либо ненависти.
Он отметил, что проверку проводило Василеостровское УМВД Санкт-Петербурга, однако делу так и не дали ход.
Пригожин рассказал, что придумал и создал ЧВК «Вагнер», управляет этой компанией и несет ответственность за успехи и промахи группы.
Он заявил, что все желающие могут предъявить ему претензии, если их что-то не устраивает в России или за ее пределами.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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