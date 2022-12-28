Politico: с 5 января в США введут тест на COVID для прибывающих из Китая

Издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщает, что с 5 января в США будет введено обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из Китая.

По словам источника, сдавать такой тест придется всем лицам в возрасте старше двух лет.

Отрицательный результат теста необходимо будет предъявлять перед вылетом из китайского аэропорта.

При этом сдача теста допускается не позднее чем за двое суток до авиаперелета. Ранее в Китае сообщили о планах по отмене ПЦР-тестирования для въезжающих в страну с 8 января.