Politico: с 5 января в США введут тест на COVID для прибывающих из Китая
2022-12-28 23:52
Издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщает, что с 5 января в США будет введено обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из Китая.
По словам источника, сдавать такой тест придется всем лицам в возрасте старше двух лет.
Отрицательный результат теста необходимо будет предъявлять перед вылетом из китайского аэропорта.
При этом сдача теста допускается не позднее чем за двое суток до авиаперелета. Ранее в Китае сообщили о планах по отмене ПЦР-тестирования для въезжающих в страну с 8 января.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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