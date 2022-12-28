The Hill: Байден не доверяет некоторым охранникам Белого дома

Издание The Hill со ссылкой на книгу американского писателя Криса Уиппла о Джо Байдене сообщает, что президент США не доверяет некоторым охранникам Белого дома.

Речь идет о представителях Секретной службы США. Некоторые из них поддерживают бывшего главу государства Дональда Трампа.

Писатель отмечает, что у Джо Байдена есть определенное беспокойство в отношении охранников.

Уиппл рассказывает, что в Секретной службе немало полицейских с юга страны, где люди придерживаются консервативных взглядов.