The Hill: Байден не доверяет некоторым охранникам Белого дома
2022-12-28 23:56
Издание The Hill со ссылкой на книгу американского писателя Криса Уиппла о Джо Байдене сообщает, что президент США не доверяет некоторым охранникам Белого дома.
Речь идет о представителях Секретной службы США. Некоторые из них поддерживают бывшего главу государства Дональда Трампа.
Писатель отмечает, что у Джо Байдена есть определенное беспокойство в отношении охранников.
Уиппл рассказывает, что в Секретной службе немало полицейских с юга страны, где люди придерживаются консервативных взглядов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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