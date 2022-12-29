Глава Минобороны Израиля Ганц: страна повысила готовность к нападению на Иран

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна повысила готовность к нападению на Иран.

Он рассказал, что сейчас проводится подготовка к ударам по иранским ядерным объектам.

Во время церемонии выпуска пилотов ВВС Ганц отметил, что у них есть шанс принять участие в операции против Ирана.

По его словам, это может произойти через 2-3 года, поскольку в последнее время готовность к атаке существенно возросла.