МВФ: в конфликтующих государствах живет восьмая часть населения планеты

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева написала в Twitter, что более 40 стран мира сейчас нестабильны или охвачены конфликтом.

По ее словам, в таких государствах проживает около миллиарда человек или восьмая часть всего населения планеты.

Георгиева признала, что в центре внимания в 2022 году был конфликт на Украине, хотя с тяготами боевых действий сталкиваются и в других странах.

Ранее ООН сообщила, что за 12 лет население Земли увеличилось с семи до восьми миллиардов человек.