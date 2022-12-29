МВФ: в конфликтующих государствах живет восьмая часть населения планеты
2022-12-29 00:05
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева написала в Twitter, что более 40 стран мира сейчас нестабильны или охвачены конфликтом.
По ее словам, в таких государствах проживает около миллиарда человек или восьмая часть всего населения планеты.
Георгиева признала, что в центре внимания в 2022 году был конфликт на Украине, хотя с тяготами боевых действий сталкиваются и в других странах.
Ранее ООН сообщила, что за 12 лет население Земли увеличилось с семи до восьми миллиардов человек.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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