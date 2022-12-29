В Совфеде РФ надеются на пересмотр санкций Евросоюза

Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что в России рассчитывают на здравый смысл европейских политиков.

Он пояснил, что это касается пересмотра масштабных санкций, введенных ЕС в отношении России.

Такие заявления Карасин сделал после предложений Венгрии по поводу пересмотра антироссийских санкций в Евросоюзе.

Он подчеркнул, что Венгрия ведет себя сдержанно, противостоит давлению Вашингтона и не боится заявлять о собственных интересах.