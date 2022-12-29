Байден: европейские союзники не дают США оказывать максимальную поддержку Украине
2022-12-29 00:27
Президент США Джо Байден заявил, что европейские союзники не дают США оказать максимально возможную помощь Украине.
По его словам, в Европе опасаются эскалации противостояния с Россией, поэтому дозируют помощь.
Вопрос о помощи Украине был поднят журналистами во время совместной пресс-конференции Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Именно тогда Байден заявил, что США не дают Украине все необходимые виды вооружений из-за европейских союзников.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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