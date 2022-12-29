Байден: европейские союзники не дают США оказывать максимальную поддержку Украине

Президент США Джо Байден заявил, что европейские союзники не дают США оказать максимально возможную помощь Украине.

По его словам, в Европе опасаются эскалации противостояния с Россией, поэтому дозируют помощь.

Вопрос о помощи Украине был поднят журналистами во время совместной пресс-конференции Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Именно тогда Байден заявил, что США не дают Украине все необходимые виды вооружений из-за европейских союзников.