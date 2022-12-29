Глава Приднестровья Красносельский: республика стала заложником ситуации на Украине
2022-12-29 00:52
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что ПМР стала заложником нынешней ситуации на Украине.
Он отметил, что Приднестровье сохраняет нейтралитет в этих непростых обстоятельствах, а заложниками катастрофы стали люди.
Красносельский сказал, что мира можно достичь только через переговоры, даже если стороны друг друга ненавидят.
По его словам, в Приднестровье приняли 58 тыс. беженцев, и с ними не было связано ни одного конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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