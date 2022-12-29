Глава Приднестровья Красносельский: республика стала заложником ситуации на Украине

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что ПМР стала заложником нынешней ситуации на Украине.

Он отметил, что Приднестровье сохраняет нейтралитет в этих непростых обстоятельствах, а заложниками катастрофы стали люди.

Красносельский сказал, что мира можно достичь только через переговоры, даже если стороны друг друга ненавидят.

По его словам, в Приднестровье приняли 58 тыс. беженцев, и с ними не было связано ни одного конфликта.