США сохранили санкции против России с 1998 года

APS
2022-12-29 00:57

США сохранили санкции против России, которые были введены на основании Закона о международной религиозной свободе 1998 года.

30 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен внес несколько стран в список государств, вызывающих особую обеспокоенность по данному закону.

Помимо России, в список вошли Туркмения, Таджикистан, Китай, Иран, Северная Корея, Никарагуа, Мьянма, Эритрея, Саудовская Аравия, Куба и Пакистан.

Закон предусматривает составление американским внешнеполитическим ведомством ежегодного доклада о свободе религии в мире.

Опубликовано: Светлана Репина







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