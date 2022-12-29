США сохранили санкции против России с 1998 года
2022-12-29 00:57
США сохранили санкции против России, которые были введены на основании Закона о международной религиозной свободе 1998 года.
30 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен внес несколько стран в список государств, вызывающих особую обеспокоенность по данному закону.
Помимо России, в список вошли Туркмения, Таджикистан, Китай, Иран, Северная Корея, Никарагуа, Мьянма, Эритрея, Саудовская Аравия, Куба и Пакистан.
Закон предусматривает составление американским внешнеполитическим ведомством ежегодного доклада о свободе религии в мире.
Опубликовано: Светлана Репина
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