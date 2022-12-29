ДТЭК рассказала, где на Украине самая сложная энергетическая ситуация

На данный момент наиболее сложная ситуация в энергетике складывается в Киеве. Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, сейчас украинские энергетики выходят на возможность подачи электроэнергии близко к графикам.

Ранее глава украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко рассказал, что Киев получает стабильные объемы электроэнергии.

Он отметил, что их равномерно распределяют с помощью временных схем переподключения сетей.