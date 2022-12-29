ДТЭК рассказала, где на Украине самая сложная энергетическая ситуация
2022-12-29 01:03
На данный момент наиболее сложная ситуация в энергетике складывается в Киеве. Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
По его словам, сейчас украинские энергетики выходят на возможность подачи электроэнергии близко к графикам.
Ранее глава украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко рассказал, что Киев получает стабильные объемы электроэнергии.
Он отметил, что их равномерно распределяют с помощью временных схем переподключения сетей.
Опубликовано: Светлана Репина
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