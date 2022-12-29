В Молдове выключат свет в правительственных зданиях в солидарность с Украиной
2022-12-29 01:07
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что 29 декабря в 18.00 в правительственных зданиях страны будет выключен свет.
Она отметила, что такое решение было принято в знак солидарности с Украиной, аналогичные шаги сделали и в других государствах.
Гаврилица отметила, что этот шаг продемонстрирует солидарность с украинскими друзьями.
Выключение света в правительственных зданиях Молдовы произойдет на фоне проблем энергосистемы Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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