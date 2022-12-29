WSJ: украинский конфликт продемонстрировал зависимость Европы от США

Издание The Wall Street Journal пишет, что украинский конфликт показал степень зависимости Европы от США.

В материале издания сказано, что Европа никогда не была настолько едина против России и одновременно настолько зависима от Соединенных Штатов.

Автор статьи утверждает, что европейским странам долго не удавалось прийти к единому мнению по поводу Владимира Путина.

Но сейчас все страны Европы находятся в потоке США и реагируют на курс, заданный Джо Байденом.