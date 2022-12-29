Зеленский: Украина помогла Западу найти себя
2022-12-29 01:15
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде заявил, что страна помогла Западу найти себя.
Он отметил, сейчас в западных странах уже ни у кого нет страха перед Владимиром Путиным.
В выступлении Зеленского затрагивались вопросы реформирования международных организаций для обеспечения гарантий мира.
Речь шла также о восстановлении Украины, завершении цифровизации госуслуг и развитии зеленой энергетики после завершения боевых действий.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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