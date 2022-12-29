Зеленский: Украина помогла Западу найти себя

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде заявил, что страна помогла Западу найти себя.

Он отметил, сейчас в западных странах уже ни у кого нет страха перед Владимиром Путиным.

В выступлении Зеленского затрагивались вопросы реформирования международных организаций для обеспечения гарантий мира.

Речь шла также о восстановлении Украины, завершении цифровизации госуслуг и развитии зеленой энергетики после завершения боевых действий.