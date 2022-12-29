Турецкие СМИ: США пытаются затягивать украинский конфликт
2022-12-29 01:19
В турецких СМИ появились публикации о том, что Соединенные Штаты пытаются затянуть конфликт на Украине на несколько лет.
По мнению журналистов, это может привести к полноценной конфронтации между западом и Россией.
Они считают, что США не хотят завершения конфликта на Украине, поскольку заинтересованы в ослаблении России в военном и финансовом плане.
При этом Украина стала инструментом противостояния, а США увеличили военное присутствие вокруг России.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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