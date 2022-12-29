FT: в 2023 году в Европе резко вырастет инфляция

Издание Financial Times сообщает, что в 2023 году в Европе может существенно вырасти инфляция.

Уже сейчас показатель достиг наиболее высоких значений за несколько десятилетий. При этом рост цен в странах Балтии является серьезным предупреждением для всей Европы.

Летом нынешнего года инфляция в этом регионе превышала 20%, и сейчас она не снижается.

Кроме того, люди в Прибалтике зарабатывают меньше, чем в других европейских станах, поэтому тратят значительную часть средств на товары первой необходимости. Именно они подорожали больше всего.