В России планируют удвоить выпуск автомобилей за 2-3 года

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие 2-3 года в стране планируется увеличить выпуск автомобилей в 2 раза.

По его словам, это предусмотрено стратегией развития российского автопрома на период до 2035 года.

Мишустин подчеркнул, что Владимир Путин поставил задачу по насыщению рынка легковых авто и обеспечению достаточного предложения.

Он рассказал, что будут приняты меры для организации производства компонентов и систем в России с целью укрепления национальной безопасности.