В России планируют удвоить выпуск автомобилей за 2-3 года
2022-12-29 01:29
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие 2-3 года в стране планируется увеличить выпуск автомобилей в 2 раза.
По его словам, это предусмотрено стратегией развития российского автопрома на период до 2035 года.
Мишустин подчеркнул, что Владимир Путин поставил задачу по насыщению рынка легковых авто и обеспечению достаточного предложения.
Он рассказал, что будут приняты меры для организации производства компонентов и систем в России с целью укрепления национальной безопасности.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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