Васильев: настоящие переговоры по Украине Россия будет вести с США
Лидер партии "Единая Россия" Владимир Васильев утверждает, что переговоры по украинскому кризису Москва будет проводить с администрацией Вашингтона.
Представитель Государственной думы от фракции "Единая Россия" Александр Васильев утверждает, что новые российско-украинские переговоры будут проводиться между РФ и Соединёнными Штатами. Васильев напомнил, что ранее делегации от Москвы и Киева провели несколько раундов переговорного процесса, однако позднее Украина осознанно остановила диалог.
Характерно, что ранее Владимир Зеленский подписал законопроект, запрещающий украинским политикам вести любые мирные переговоры с российскими коллегами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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