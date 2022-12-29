Лидер партии "Единая Россия" Владимир Васильев утверждает, что переговоры по украинскому кризису Москва будет проводить с администрацией Вашингтона.

Представитель Государственной думы от фракции "Единая Россия" Александр Васильев утверждает, что новые российско-украинские переговоры будут проводиться между РФ и Соединёнными Штатами. Васильев напомнил, что ранее делегации от Москвы и Киева провели несколько раундов переговорного процесса, однако позднее Украина осознанно остановила диалог.

Характерно, что ранее Владимир Зеленский подписал законопроект, запрещающий украинским политикам вести любые мирные переговоры с российскими коллегами.