В Турции задержали пять человек со взрывчаткой при попытке организации теракта

APS
2022-12-29 01:40

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу сообщил о задержании пятерых человек, готовивших теракт в юго-восточной части страны.

По его словам, при себе у террористов была взрывчатка. Он также отметил, что инструкции эти люди получали из Ирана.

Ранее Сойлу рассказал журналистам, что бомба для теракта в Стамбуле была изготовлена по инструкциям из соцсети.

Он также отметил, что при закладке бомбы использовался телефон члена Рабочей партии Курдистана.

Опубликовано: Светлана Репина







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