В Турции задержали пять человек со взрывчаткой при попытке организации теракта

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу сообщил о задержании пятерых человек, готовивших теракт в юго-восточной части страны.

По его словам, при себе у террористов была взрывчатка. Он также отметил, что инструкции эти люди получали из Ирана.

Ранее Сойлу рассказал журналистам, что бомба для теракта в Стамбуле была изготовлена по инструкциям из соцсети.

Он также отметил, что при закладке бомбы использовался телефон члена Рабочей партии Курдистана.