В Турции задержали пять человек со взрывчаткой при попытке организации теракта
2022-12-29 01:40
Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу сообщил о задержании пятерых человек, готовивших теракт в юго-восточной части страны.
По его словам, при себе у террористов была взрывчатка. Он также отметил, что инструкции эти люди получали из Ирана.
Ранее Сойлу рассказал журналистам, что бомба для теракта в Стамбуле была изготовлена по инструкциям из соцсети.
Он также отметил, что при закладке бомбы использовался телефон члена Рабочей партии Курдистана.
Опубликовано: Светлана Репина
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