Психологи советуют, как не выгореть после новогоднего праздника

Чтобы не впасть в депрессию поле бурного Нового года, нужно распределить свои силы накануне праздника.

Советы психологов по подготовке к Новому году можно свести к известному пожеланию: "Тише едешь - дальше будешь".

Не нужно стократ усиливать свои хлопоты по уборке помещения и подготовке праздничного застолья.

В конце концов, Новый год - это радостный праздник, а не царский прием.

После ухода гостей все равно будет не очень чисто, поэтому не стоит наводить идеальный порядок к их приходу.

Лучше провести праздничную ночь весело и легко.

А все предпраздничные хлопоты специалисты советуют распределить равномерно, чтобы не выгореть к началу торжества.

Такой подход сбережет и физические, и моральные силы и позволит чувствовать себя бодрым после окончания праздника.