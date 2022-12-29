Психологи советуют, как не выгореть после новогоднего праздника
Чтобы не впасть в депрессию поле бурного Нового года, нужно распределить свои силы накануне праздника.
Советы психологов по подготовке к Новому году можно свести к известному пожеланию: "Тише едешь - дальше будешь".
Не нужно стократ усиливать свои хлопоты по уборке помещения и подготовке праздничного застолья.
В конце концов, Новый год - это радостный праздник, а не царский прием.
После ухода гостей все равно будет не очень чисто, поэтому не стоит наводить идеальный порядок к их приходу.
Лучше провести праздничную ночь весело и легко.
А все предпраздничные хлопоты специалисты советуют распределить равномерно, чтобы не выгореть к началу торжества.
Такой подход сбережет и физические, и моральные силы и позволит чувствовать себя бодрым после окончания праздника.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Наталья
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