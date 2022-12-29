Вучич: сербы начнут разбирать баррикады в Косово и Метохии 29 декабря
В четверг Александр Вучич анонсировал начало демонтажа баррикад в Метохии и Косово.
В ночь четверга президент Сербии Александр Вучич провёл двухстороннюю встречу с представителями правительства Косово в сербском городе Рашка, после чего публично заявил, что косовские сербы приступят к разбору баррикад уже сегодня. Вместе с тем Вучич подчеркнул, что демонтаж баррикад в Косово займёт от 24 до 48 часов.
Днём ранее пресс-службы правительств Соединённых Штатов и Евросоюза призвали Сербию и Косово к немедленной деэскалации обстановки в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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