Вучич: сербы начнут разбирать баррикады в Косово и Метохии 29 декабря

В четверг Александр Вучич анонсировал начало демонтажа баррикад в Метохии и Косово.

В ночь четверга президент Сербии Александр Вучич провёл двухстороннюю встречу с представителями правительства Косово в сербском городе Рашка, после чего публично заявил, что косовские сербы приступят к разбору баррикад уже сегодня. Вместе с тем Вучич подчеркнул, что демонтаж баррикад в Косово займёт от 24 до 48 часов.

Днём ранее пресс-службы правительств Соединённых Штатов и Евросоюза призвали Сербию и Косово к немедленной деэскалации обстановки в регионе.