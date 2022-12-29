Wall Street Journal: в декабре морской экспорт нефти из РФ снизился на 22%
Издание The Wall Street Journal сообщило о падении уровня экспорта российской нефти морским путём в текущем месяце.
Американская газета WSJ уведомляет, что мониторинговое агентство Kpler зафиксировало рекордное падение экспорта нефти из России по морю в декабре 2022 года, поскольку в текущем месяце Москва поставляла другим странам 2,5 миллионов баррелей нефти ежедневно морским путём.
По данным Wall Street Journal, в предшествующие декабрю 11 месяцев перевозимой по морю российской нефти в другие государства попадало на 22 процента больше. Аналитики Kpler отметили, что причиной падения уровня российского экспорта "чёрного золота" за рубеж является ухудшение погоды в мире.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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