Wall Street Journal: в декабре морской экспорт нефти из РФ снизился на 22%

Издание The Wall Street Journal сообщило о падении уровня экспорта российской нефти морским путём в текущем месяце.

Американская газета WSJ уведомляет, что мониторинговое агентство Kpler зафиксировало рекордное падение экспорта нефти из России по морю в декабре 2022 года, поскольку в текущем месяце Москва поставляла другим странам 2,5 миллионов баррелей нефти ежедневно морским путём.

По данным Wall Street Journal, в предшествующие декабрю 11 месяцев перевозимой по морю российской нефти в другие государства попадало на 22 процента больше. Аналитики Kpler отметили, что причиной падения уровня российского экспорта "чёрного золота" за рубеж является ухудшение погоды в мире.