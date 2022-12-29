Лавров: Запад превратил ОБСЕ в площадку пропагандистских баталий

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал нынешнюю деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в настоящий момент ОБСЕ дискредитировала себя как переговорная площадка, поскольку стала местом для баталий западных пропагандистов. Лавров напомнил, что в нынешнем году деятельностью ОБСЕ заведовала Польша, политические представители которой нередко транслируют откровенно русофобские тезисы.

Характерно, что в декабря правительство Польши также отказалось выдать визу Сергею Лаврову для посещения саммита ОБСЕ. Члены делегации Лаврова тоже визы не получили.