Лавров: Запад превратил ОБСЕ в площадку пропагандистских баталий
Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал нынешнюю деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в настоящий момент ОБСЕ дискредитировала себя как переговорная площадка, поскольку стала местом для баталий западных пропагандистов. Лавров напомнил, что в нынешнем году деятельностью ОБСЕ заведовала Польша, политические представители которой нередко транслируют откровенно русофобские тезисы.
Характерно, что в декабря правительство Польши также отказалось выдать визу Сергею Лаврову для посещения саммита ОБСЕ. Члены делегации Лаврова тоже визы не получили.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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