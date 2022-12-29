Трамп: ФБР скрывало данные про сына Байдена перед выборами 2020 года

Дональд Трамп обвинил Федеральное бюро расследований в сокрытии сведений, которые могли отразиться на репутации Хантера Байдена.

29 декабря экс-президент США Дональд Трамп опубликовал новое сообщение в своей соцсети Truth Social, где публично заявил, что перед выборами 2020 года сотрудники ФБР осуществляли запросы в компании с поисковыми сайтами с просьбой скрыть порочащую Хантера Байдена информацию. По данным Трампа, таким образом правоохранители помогли Джо Байдену не сняться с участия в выборах президента.

Также Дональд Трамп выразил уверенность, что сотрудники ФБР, которые скрывали данные о Хантере Байдена, ранее обвинили бывшего американского президента в фальсификации результатов выборов и организации штурма Капитолия.