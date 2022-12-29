Spiegel: Марокко причастно к коррупции в Европарламенте
Газета Der Spiegel сообщило о возможной замешанности марокканских политиков в коррупционных схемах Европейского парламента.
Немецкое информагентство Spiegel утверждает, что марокканская разведка сотрудничала с бывшим европарламентарием Антонио Панцери, замглавы Европарламента Евой Кайли и её помощником Франческо Джорджи, склоняя всех трёх политиков лоббировать оказывать давление на своих коллег в соответствии с национальными интересами Марокко.
По данным журналистов Der Spiegel, в ближайшее время может выясниться, что правительство Марокко замешено в коррупционном скандале внутри Европарламента больше, нежели Катар.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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