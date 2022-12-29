Hill: Байден не доверяет своей охране, подозревая её в работе на Трампа

Агентство The Hill сообщило о некоторых подозрениях Джо Байдена в отношении своей охраны.

Новостной журнал The Hill утверждает, что литератор Крис Уиппл опубликовал новую книгу о деятельности Джо Байдена на посту американского президента, где сообщил, что нынешний лидер Соединённых Штатов не доверяет некоторым работникам Белого дома, занятых в сфере охраны. По мнению Уиппла, Байден уверен, что некоторые его охранники тайно работают на Дональда Трампа.

Также Крис Уиппл отметил, что Джозеф Байден якобы устроил к себе в охрану белых экс-полицейских из южных штатов США, которые транслируют взгляды, близкие к радикальному консерватизму.