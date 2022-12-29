Госдума рассмотрит проект соглашения о взаимном признании виз с Беларусью
В Госдуму на рассмотрение поступил проект ратификации договора между Минском и Москвой, предметом которого является взаимное признание виз.
Пресс-служба Государственной думы России уведомляет, что 29 декабря на рассмотрение в ведомстве зарегистрирован проект ратификации российско-белорусского соглашения о двухстороннем признании виз и документов, позволяющих иностранным гражданам въезжать на территорию Союзного государства.
Известно, что данный проект был подписан ещё 19 июня 2020 года и позволяет иностранным гражданам ездить по России и Беларуси, имея визу для посещения лишь одной из этих стран и паспорт (или другой удостоверяющий личность документ).
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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