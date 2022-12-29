Экс-разведчик США Скотт Риттер уверен, что действия Вашингтона в отношении Киева не являются актом помощи.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер дал интервью изданию The Left Lens, где публично заявил, что оказываемая Украине поддержка со стороны США является "злом", поскольку в основе её мотивов лежит желание Белого дома нанести максимальный ущерб России, затянув спецоперацию в регионе.

По мнению Риттера, Соединённые Штаты не помогают Киеву одержать победу в военном конфликте, поскольку политика Вашингтона направлена на ликвидацию украинцев как нации посредством ведения войны с Россией до последнего жителя Украины.