Риттер: политика США направлена на уничтожение населения Украины
Экс-разведчик США Скотт Риттер уверен, что действия Вашингтона в отношении Киева не являются актом помощи.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер дал интервью изданию The Left Lens, где публично заявил, что оказываемая Украине поддержка со стороны США является "злом", поскольку в основе её мотивов лежит желание Белого дома нанести максимальный ущерб России, затянув спецоперацию в регионе.
По мнению Риттера, Соединённые Штаты не помогают Киеву одержать победу в военном конфликте, поскольку политика Вашингтона направлена на ликвидацию украинцев как нации посредством ведения войны с Россией до последнего жителя Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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