США медленно выходят из шторма, в аэропортах продолжаются сбои, ожидаются наводнения
Соединенные Штаты медленно оправляются от арктического шторма, который унес жизни по меньшей мере 59 человек.
Согласно новому отчету властей, опубликованному в среду, в округе Эри, где находится город Буффало недалеко от границы с Канадой, приходится 37 из 59 смертей, связанных со штормом в стране.
По данным властей, люди погибли из-за того, что в морозы дома не было отопления. Другие были найдены мертвыми в своих автомобилях или на улице.
На Рождество холод в разной степени ощущался на большей части территории страны, в том числе в Техасе и Флориде, непривычных к таким погодным условиям.
В среду с повышением температуры, ситуация начала улучшаться. Но по мере повышения температуры началось таяние снега и возникла опасность подтоплений и возможных наводнений.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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