После эпического твита Илона Маска акции Tesla во вторник упали на 11%

Автопроизводитель потерял 69% своей рыночной стоимости с начала года и 44% только за декабрь, свидетельствует Уолл-Стрит.

Сообщение, опубликованное миллиардером во вторник в социальной сети, ускорило тенденцию снижения рыночной стоимости компании.

Американский предприниматель счел нужным отреагировать на серию твитов, опубликованных бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, где тот спрогнозировал список основных событий на 2023 год.

Последние предвосхищали, в частности, появление четвертого рейха в Европе или даже гражданскую войну в Соединенных Штатах, президентом которых стал бы сам Илон Маск.

После этих прогнозов владелец Twitter нанес ответный удар, назвав посты «эпическими», из-за которого акции Tesla упали на 11,41%.

Спустя несколько часов босс Tesla вернулся к своим замечаниям, пояснив, что их следует воспринимать с иронией.

«Это самые абсурдные предсказания, которые я когда-либо слышал», - отметил Маск.

В среду Tesla выглядела несколько здоровее на фондовом рынке, поднявшись на 3,31% до 112,71 доллара. Но все же - это самая низкая цена за более чем два года.