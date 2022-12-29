Мировые перестраховщики не покроют танкерам риски в России
Международная группа клубов взаимного страхования (P&I Club) занимается обеспечением защиты от рисков для 90 процентов танкерного флота, отказалась работать с перевозчиками по ряду направлений.
Ранее Япония запросила перестраховщиков с просьбой оставить контракты по страхованию военных рисков на уровне прошлых лет. Однако перестраховщики клуба отказались следовать традициям и не пошли на сделку.
«Перестраховщики P&I Club больше не могут обеспечить перестрахование военных рисков на Украине, в России и Белоруссии. Поэтому с 1 января 2023 года клуб меняет объем покрытия», - сообщили представители клуба в Тивттер.
Однако, как сообщают эксперты клуба, представители P&I Club решили сделать исключение в своей политике для России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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