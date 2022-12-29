В случае поставки Abrams в зоне СВО появятся «Арматы»

Ветеран военной разведки, известный военный эксперт Рустем Клупов отметил вероятность появления в зоне СВО Т-14 «Армата», что станет ответом на переброску Abrams в Польшу.

Напомним, что поляки потребовали у союзников по НАТО вместо поставленных на Украину советских танков вернуть им современную технику.

После того, как переговоры с Германией по круговым обменам зашли в тупик, США пообещали поставить союзникам Abrams.

Эксперт считает, что тем самым НАТО заявило о создании «танкового кулака» в Восточной Европе.

Но, по мнению эксперта, Россия в ответ перебросит в зону СВО и к западным границам танки Т-14, которые имеют большое преимущество перед ведущими танками НАТО.

Основным из них Клупов назвал возможность работать в одном иинфополе с истребителями.

«При таком взаимодействии танк «Армата» становится в десять раз сильнее предшественников, — указал Клупов в беседе с „МК“.

Эксперт отметил также, что закупка для нужд польской армии южнокорейских танков «Чёрная пантера» не даст преимущества, потому, что эта машина не проявила себя в условиях реального боя.